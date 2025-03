In partenza i lavori del tratto di ciclovia che collega Castellanza a Legnano

Procedono in Valle Olona i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale progettata da Provincia di Varese nell’ambito del progetto “MOVE ON – Mobilità Leggera in Valle Olona”, cofinanziato nel 2021 da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia tra i progetti emblematici maggiori sul territorio varesino.

Procede spedita la Ciclovia della Valle Olona

Entro la fine di ottobre 2025 saranno realizzati i tratti che collegano la località Folla di Malnate con Castiglione Olona e Castellanza con Legnano, per un totale di circa 17 km, di fatto completando il Percorso Ciclistico di Interesse Regionale PCIR n. 16 della Valle Olona, che potrà così essere percorso nel prossimo futuro per tutta la sua estensione nel territorio provinciale di Varese e oltre confine: da Gaggiolo verso la Svizzera ed Eurovelo 5, da Legnano verso Milano e la ciclovia nazionale Vento.

“Questo importante risultato - ricorda il presidente Marco Magrini - che vede la Provincia come soggetto attuatore rispetto all’infrastruttura già prevista dal 2014 dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, è stato raggiunto grazie alla sinergia dei due progetti MOVE ON e TI CICLO VIA, finanziati da Fondazione Cariplo, da Regione Lombardia e dal Programma Interreg Italia – Svizzera 2014-2020, e con un cofinanziamento di Provincia di Varese e dei Comuni attraversati dalla ciclopedonale, nonché alla proficua collaborazione con gli Enti territoriali confinanti, Canton Ticino e Città Metropolitana di Milano, con i quali sono stati condivisi i progetti al fine di garantire il raccordo con i percorsi ciclopedonali extraprovinciali”.

Una ciclopedonale lungo tutto il territorio

“Ritengo – aggiunge il Presidente – che Provincia di Varese abbia dato il proprio contributo; ora l’auspicio è che, a breve, anche i tratti mancanti del Corridoio regionale di competenza dell’Area metropolitana milanese e dei relativi Comuni vengano completati per garantire una connessione ciclopedonale unica e lineare che da Milano, permetta di raggiungere il nostro territorio, di valorizzarlo, di rigenerarlo e di andare oltre verso la Svizzera e l’Europa”.

Oltre al completamento dell’infrastruttura ciclopedonale, grazie a MOVE ON sono state implementate e sperimentate una serie di azioni sulla dorsale della Valle Olona, trasformata in un vero e proprio laboratorio, per contribuire alla diffusione della mobilità leggera. Ne sono un esempio le buone pratiche realizzate con gruppi di scuole e aziende del territorio relativamente ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro, nonché le iniziative co-progettate e realizzate insieme ai soggetti e associazioni del territorio in tema di svago.

Spostamenti non solo per svago ma anche per lavoro