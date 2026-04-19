In paese arrivano i “Permessi rosa” per donne in gravidanza e genitori

In paese arrivano i “Permessi rosa”: anche a Cerro Maggiore gli appositi spazi per donne in gravidanza e genitori di bambini fino a due anni di età.

Arrivano i “Permessi rosa”

Ora è possibile ritirare, anche a Cerro Maggiore, il proprio “Permesso rosa”. Di cosa si tratta? E’ un contrassegno che consente la sosta gratuita negli appositi stalli rosa alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino ai due anni di età. Come noto, infatti, i Comuni possono riservare degli spazi auto nei parcheggi, a carattere permanente o temporaneo riservati alle donne che aspettano un bambino o alle mamme e ai papà di bimbi di età non superiore ai due anni, che siano muniti di contrassegno speciale, denominato appunto Permesso rosa.

Come richiederlo

Il Permesso può essere richiesto tramite invio della domanda all’indirizzo PEC protocollo.cerromaggiore@legalmail.it oppure mediante presentazione diretta presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo.

La domanda di rilascio deve essere debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta.