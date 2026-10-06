In giardino piante di marijuana, nella tazzina foglie essiccate: denunciato. E’ successo a Busto Garolfo.

In giardino piante di marijuana, nella tazzina foglie essiccate

Quando i Carabinieri sono arrivati nella sua abitazione hanno trovato marijuana in giardino. Ma anche nella tazzina. E’ quanto successo nei giorni scorsi a Busto Garolfo. E’ qui che i militari, impegnati in un servizio sul territorio, sono giunti nella casa di un 48enne. Appena entrati, in giardino si sono accorti della presenza di quattro piante di marijuana, alte quasi 1,80 metri. Ma non solo: una volta entrati nell’abitazione, all’interno di una tazzina è stata trovata della stessa sostanza in foglie essiccate e sbriciolate.

La denuncia

L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione e produzione di sostanza stupefacente.