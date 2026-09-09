In cameretta 79 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento: baby pusher arrestato

In manette un 15enne fermato dalla Polizia Locale, col supporto dell'unità cinofila della Polizia Locale di Milano e i Carabinieri di Abbiategrasso

Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Abbiategrasso.

La Polizia Locale di Abbiategrasso, nel pomeriggio dell’8 settembre ha arrestato un altro ragazzo di 15 anni nell’ambito di un’attività di indagine finalizzata al contrasto della diffusione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare

L’operazione è stata condotta a seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata con il prezioso supporto dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Milano e dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Nel corso della perquisizione, all’interno della cameretta in uso al giovane, gli operatori hanno rinvenuto 79 grammi di cocaina, oltre a materiale destinato al confezionamento della sostanza e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita ed una pistola “scacciacani” priva del tappo rosso e per questo considerata a tutti gli effetti un’arma.

Il trasferimento al Beccaria

Al termine delle operazioni, il quindicenne è stato trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile.

La sinergia tra Polizia Locale di Abbiategrasso, Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso ed il prezioso supporto dei colleghi a quattro zampe dell’Unità Cinofila di Milano ha consentito di portare a termine un intervento importante per la sicurezza del territorio.

Controlli e prevenzione sul territorio

L’intervento rappresenta, infatti, un ulteriore risultato dell’attività di controllo e prevenzione svolta quotidianamente sul territorio dalle forze impegnate nel contrasto alla criminalità e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Particolarmente significativo è il fatto che l’operazione abbia coinvolto ancora una volta un minore, a conferma della necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno del reclutamento e del coinvolgimento dei giovanissimi nelle attività legate allo spaccio.

L’impegno dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento agli operatori che hanno preso parte all’attività e ribadisce il massimo impegno nel sostenere ogni iniziativa finalizzata a garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini, con particolare attenzione alla protezione dei più giovani.