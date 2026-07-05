STASERA ARRIVA IL COMBAT FOLK

Il “Rugby Sound 2026” ha fatto ancora un tuffo negli anni ’90

Pubblico delle grandi occasioni per "Voglio tornare negli anni '90"; stasera il combat folk di Bandabardò e Modena City Ramblers

Il “Rugby Sound 2026” ha fatto ancora un tuffo negli anni ’90

Legnano · 05/07/2026 alle 18:14

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Il “Rugby Sound 2026” ha fatto ancora un tuffo negli anni ’90: successo all’Isola del Castello di Legnano.

Il “Rugby Sound 2026” ha fatto ancora un tuffo negli anni ’90

Un tuffo negli anni ’90. Un altro grande successo ieri sera, sabato 4 luglio 2026, al “Rugby Sound 2026”, il festival in scena all’Isola del Castello di Legnano: la terza serata ha portato, anzi riportato, “Voglio tornare negli anni ’90”, spettacolo dedicato alle hit e personaggi di quegli anni. Pubblico delle grandi occasioni con un boom di partecipazione straordinaria.
(Foto by Matteo Codarri ~ Fotografo di Musica Live):
rugby sound

Stasera tocca al folk

Oggi, domenica 5 luglio 2026, alle 21 sarà la volta del folk: sul palco Bandabardò e Modena City Ramblres.

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