Il Rugby Parabiago vittorioso contro i Lyons Piacenza

Una prestazione solida e convincente consente al Rugby Parabiago di imporsi sui Lyons Piacenza, nella seconda giornata della Coppa Italia.

Al Centro Sportivo Venegoni-Marazzini, con un bel sole autunnale e davanti a circa 700 spettatori, i padroni di casa si sono imposti per 31-12, confermandosi in crescita e conquistando il bottino pieno in classifica.

È stata buona la partenza dei rossoblù che già al 2’ minuto vanno in meta con Ceciliani, trasformata da un preciso Silva Soria, protagonista dalla piazzola con un perfetto 5 su 5. Al quarto d’ora è Zanotti ad allungare, sempre con la trasformazione dell’apertura rossoblù.

I Lyons provano a rientrare in partita con una meta di Libero al 21’, ma Parabiago replica subito con Cocca e chiude il primo tempo avanti 21-12, dopo la seconda meta ospite firmata da Bottacci.

Nella ripresa Parabiago non cala d’intensità e al 42’ amplia il vantaggio con un calcio piazzato di Silva Soria. I Lyons, pur generosi, faticano a trovare spazi utili contro una difesa ben organizzata. A tempo scaduto arriva la ciliegina sulla torta con Ceciliani che firma la sua doppietta personale e chiude definitivamente i conti sul 31-12.

Tra i protagonisti della giornata il giovanissimo Simone Invernizzi, classe 2008, premiato come Player of the Match. Una prova di grande maturità, concretezza e spirito di sacrificio, in linea con l’intera prestazione della squadra guidata da coach Porrino.

Con questa vittoria, Parabiago guadagna 5 punti preziosi nel girone 2 di Coppa Italia e guarda con fiducia ai prossimi impegni, primo dei quali l’esordio in Campionato il 18 ottobre con Petrarca Padova.

“La Coppa Italia ci serviva per prendere un po’ il giro e cominciare a provare un po’ di sensazioni in campo – dichiara a fine partita l’Head Coach Daniele Porrino. Sono molto contento dell’atteggiamento soprattutto difensivo dei giocatori. Abbiamo avuto qualche momento in cui ci hanno messo sotto, ma abbiamo reagito bene, siamo stati molto concentrati e pronti a ritrovare il bandolo della matassa. Sono contento di chi ha esordito oggi: ci sono tanti ragazzi giovani che stanno facendo bene. Il Man of the Match è andato a Simone Invernizzi, che ha fatto 17 anni una settimana fa e adesso sta ben figurando, come i suoi compagni esordienti. Adesso continuiamo a lavorare, di sicuro non dobbiamo sederci perché abbiamo vinto una partita di Coppa Italia: siamo contenti di come siamo andati ma adesso testa al campionato, che vogliamo riuscire a fare da protagonisti.”