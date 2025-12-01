Il primo impianto olimpico aperto è la pista di «velocità» di Rho Fiera

Quattrocento metri di pista di ghiaccio che ora aspetta solo di essere percorsa e ripercorsa dai campioni olimpici. E’ stato il primo impianto delle prossime olimpiadi invernali di Milano Cortina ad aprire il Milano Speed Stadium ovvero la pista per le gare di velocità realizzata nei padiglioni 13 e 15 della Fiera di Milano a Rho-Pero.

Apertura straordinaria nel fine settimana per la coppa del mondo di velocità riservata alla categoria juniores

Una apertura straordinaria per ospitare, nel fine settimana, la Isu Junior World Cup di Speed Skating ovvero la coppa del mondo di velocità riservata alla categoria juniores. Una pista olimpica nata dal nulla, un’infrastruttura temporanea, ma pienamente attrezzata per accogliere competizioni internazionali: i padiglioni sono stati riconfigurati, creano uno spazio da 35mila metri quadrati con pista olimpica da 400 metri.

Pochi mesi di lavoro, 25 milioni di investimento e un futuro che andrà oltre i giochi di Milano Cortina 2026.

È lo spazio coperto più grande sul territorio, con la possibilità di ospitare oltre 30 mila persone in piedi e 12 mila sedute. Al termine di Milano Cortina 2026, quando si chiuderà il sipario sui Giochi Invernali, questi spazi saranno riutilizzati nel settore dei grandi eventi. I due padiglioni che oggi ospitano la pista di velocità olimpica potranno accogliere competizioni sportive indoor, atletica, nuoto e tennis ampliando l’offerta cittadina.

Il presidente di Fiera Milano Bozzetti: “Un’opera ingegneristica di rilievo un investimento di 25 milioni di euro”

Un evento sportivo quello svoltosi nel fine settimana che ha visto diverse persone sulle tribune, tra queste anche il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti che al termine della manifestazione si è detto soddisfatto. «Il test olimpico svoltosi in questi giorni è stato un momento chiave, e conferma l’impegno concreto della Fondazione: abbiamo sostenuto con convinzione un’opera ingegneristica di rilievo, accompagnandola con un investimento di 25 milioni di euro» Durante le giornate di gare nelle quali si sono sfidati i migliori atleti e le migliori atlete junior e neo-senior, compresa la squadra italiana guidata dai tecnici Matteo Rigoni e Mirko Nenzi erano presenti anche 500 volontari e volontarie del Team chiamati a supportare le attività operative e di accoglienza.

Lunedì 8 dicembre aprirà con ingresso gratuito la Ice Hockey Arena

La Ice Hockey Arena aprirà invece per le competizioni da lunedì 8 fino al 14 dicembre, con accesso gratuito martedì 9 e domenica 14, accesso valido anche per entrare all’Artigiano in Fiera 2025. Entrambe le strutture, quella per la velocità e quella per l’hockey sono sostenibili dal punto di vista ambientale: saranno, infatti, alimentata quasi esclusivamente dall’impianto fotovoltaico, il più grande su tetto d’Italia (300 mila metri quadrati), installato sulle coperture dei padiglioni fieristici. Il condizionamento invernale sarà invece garantito dall’impianto di teleriscaldamento proveniente dal termovalorizzatore del comune di Milano.