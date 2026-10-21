Il premio «City Vision Buone Pratiche» al Comune di Rho

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Il Premio City Vision Buone Pratiche assegnato nell’ambito della settima edizione degli Stati Generali delle città intelligenti, svoltosi a Padova al Comune di Rho. A ritirarlo l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli, che ha anche avuto modo di partecipare ai tavoli di lavoro in programma durante l’evento.

Il premio riguarda il percorso «Rho Next» che mette in rete i 31 progetti finanziati con fondi Pnrr

Il premio riguarda il percorso «Rho Next» che mette in rete i 31 progetti finanziati con fondi Pnrr, fondi regionali ed europei e fondi comunali, per un totale di 63 milioni di euro. «A tenere insieme i vari progetti dell’Amministrazione comunale di Rho è la volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini, di fare in modo che il Pnrr non sia solo una occasione di finanziamento ma di cambiamento, capace di intercettare bisogni trasversali, dalle scuole ai centri sportivi, dagli asili nido agli anziani, tenendo insieme il tema della digitalizzazione, che spinge la leva dell’innovazione – ha affermato Brognoli durante il discorso fatto al ritiro del premio» City Vision è una community che mette in rete pubbliche amministrazioni, imprese, innovatori e ricercatori per creare nuove collaborazioni e sviluppare buone pratiche.

Trentuno interventi per dare forma alla città di domani

Il premio evidenzia «La visione oltre il cantiere, 31 interventi per dare forma alla città di domani». Gli Stati Generali hanno toccato diversi temi, da «Città della bellezza, della comunità e del turismo consapevole» a «La sfida dei «capoluoghi medi» : nuove forme di residenza e presenza nei territori”, da «Partecipazione e decisioni pubbliche» a «Casa e diritto all’abitare»

Si è parlato di innovazione nei territori periferici, insulari e nelle aree interne; di come attrarre e trattenere competenze, imprese e investimenti; di sicurezza fisica e digitale; uso dell’intelligenza artificiale e tutela delle infrastrutture critiche; energia delle città: sostenibilità, comunità energetiche e reti intelligenti; di come gestire il patrimonio, rigenerare i luoghi a rischio degrado; intrecciare dati e sensori con strategie per la città del domani.