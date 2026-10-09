Il gazebo di Futuro Nazionale a Mazzo

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Dopo il gazebo svoltosi l’ultimo sabato di settembre in corso Europa, davanti al cimitero, i componenti del Movimento di Futuro Nazionale, guidato dal generale Roberto Vannacci, tornano sul territorio.

Sabato a Mazzo davanti al centro commerciale Gandhi dalle 9.30 alle 11.30

La referente del Comitato di Rho Katia Francesca Di Vita (nella foto) e gli altri aderenti al comitato saranno nella frazione di Mazzo, precisamente davanti all’ingresso del Centro Commerciale Gandhi. I militanti si ritroveranno, per ascoltare le problematiche dei cittadini che vivono nella frazione, nella mattinata di domani, sabato dalle 9.30 alle 11.30.

Oltre ad ascoltare i cittadini effettueremo una raccolta di materiale didattico per le scuole della città

«Questa volta, oltre ad ascoltare quelle che sono le problematiche della città e quali le proposte della popolazione, abbiamo deciso di effettuare al nostro gazebo una raccolta di materiale didattico – spiega la referente Di Vita – Materiale che consegneremo poi alle scuole del territorio. Durante il gazebo, sarà anche possibile compilare un questionario dove sarà possibile segnalare le problematiche della città».