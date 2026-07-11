Il Cor Protezione civile premiato per il grande lavoro fatto durante le olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Il gruppo Cor della Protezione Civile ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno messo in campo durante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Un grande lavoro quello effettuato da tutti i volontari del Cor

A ricevere il premio, in rappresentanza della città l’assessore alla Protezione Civile Emiliana Brognoli. La cerimonia è avvenuta nell’ambito di Mast 2026 – Metropolitan Area Safety Test, una grande esercitazione di Protezione civile diffusa su tutto il territorio metropolitano, organizzata da Città metropolitana di Milano, insieme al Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato della Città metropolitana di Milano.

La premiazione a Cascina Grande di Rozzano durante l’esercitazione della Protezione Civile

Al termine delle simulazioni complesse e multidisciplinari e dei momenti di formazione, la premiazione si è svolta a Rozzano (Cascina Grande) : lì sono stati assegnati gli attestati di partecipazione alla tre giorni e sono stati premiati anche volontarie e volontari che si sono impegnati durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

La premiazione alla presenza di Sara Bettinelli di Città Metropolitana e dell’Assessore Romano La Russa

La premiazione al gruppo Cor di Rho è stata effettuata alla presenza di Sara Bettinelli, Consigliera delegata alla Protezione civile di Città metropolitana di Milano, e dell’assessore regionale Romano La Russa.