Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lombardia nel ricorso, da parte del Comune di Casorezzo contro Solter e Ecoter, riguardo ai mancati ripristini ambientali previsti dalla Convenzione del 2002.

Il Consiglio di Stato conferma: Solter e Ecoter dovranno versare 100mila euro al Comune

A renderlo noto è stato direttamente il Comune milanese attraverso una nota.

“In pratica – si legge nel comunicato diramato dall’Ente – l’organo di vertice della giustizia amministrativa ha stabilito che la Convenzione del 2002 era valida e doveva essere applicata e che Solter ed Ecoter devono versare al Comune di Casorezzo la cifra di 100.000 euro quale risarcimento danni, morali ed esistenziali, provocati dalla grave situazione di degrado che ha subito l’area dell’ex cava, causata dal loro inadempimento”.

Una soddisfazione parziale

Il Comune ha sottolineato che l’esito del pronunciamento del Consiglio di Stato lascia l’Ente però solo parzialmente soddisfatto:

“Questa sentenza ci lascia solo parzialmente soddisfatti. Di positivo c’è che stabilisce un principio (che comunque pareva scontato): se viene firmata una convenzione, le parti la devono rispettare. Inoltre, il Comune di Casorezzo incamera un risarcimento che, quando le due aziende lo verseranno, porterà un po’ di liquidità al bilancio. Come consuetudine ne verrà data pronta informazione. Di contro si tratta di una sentenza che sa un po’ di beffa. Perché significa anche che Città Metropolitana di Milano non avrebbe dovuto approvare il progetto discarica. Purtroppo, il TAR ha dovuto prendere atto che ormai la discarica esiste”.

Il rammarico

Casorezzo ha espresso inoltre rammarico, spiegando che se la giustizia fosse stata più veloce, ora “al posto della discarica ci sarebbe un parco”