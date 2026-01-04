Il Comune non si accorge dell’errore di Google Maps e sul sito, piazza Visconti diventa piazza Luchino Visconti

L’amministrazione comunale di Rho non si accorge dell’errore di Google Maps e pubblica sul sito del Comune una denominazione sbagliata di piazza Visconti, a meno che, visto che è stata completamente rifatta e sarà inaugurata prossimamente verrà dedicata non alla storica famiglia Visconti ma al noto regista e sceneggiatore Luchino Visconti.

La piazza nata nel 1932 prende il nome dalla potente famiglia Visconti,

Ma andiamo con ordine, piazza Visconti nasce ufficialmente nel 1932 con la costruzione del Palazzo Podestarile che oggi ospita il municipio. La piazza Prende il nome dalla potente famiglia Visconti, che aveva già possedimenti a Rho dal 1538 e trasformò la località in un centro di prestigio familiare, costruendo il palazzo signorile nel 1600. Dal 1932 al 2025 nessuno ha mai messo in discussione il nome della piazza ma ora…

Nel pubblicizzare l’evento della pista sul ghiaccio la piazza è stata intitolata al noto regista Luchino Visconti

Ora, in occasione delle festività natalizie l’amministrazione comunale ha pensato di posizionare, per la gioia di grandi e piccini, davanti al palazzo comunale la pista sul ghiaccio. Un evento che sta riscuotendo un grande successo di pubblico grazie anche alle esibizioni degli atleti della nazionale italiana. Ma nel pubblicizzare l’evento sul sito internet ,dal Comune non si sono accordi che Google Maps ha erroneamente dedicato la piazza centrale della città a Luchino Visconti di Modrone, conte di Lonate Pozzolo, noto semplicemente come Luchino Visconti regista e sceneggiatore.

Sul sito del Comune: «Indirizzo: Piazza Luchino Visconti, 19, 20017 Rho MI, Italia»

Ma la cosa strana è che se Google Maps ha sbagliato la mappa, qualcuno, da palazzo Visconti ha scritto sul sito: «Indirizzo: Piazza Luchino Visconti, 19, 20017 Rho MI, Italia»