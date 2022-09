Mancate bandiere al gazebo politico, Fratelli d'Italia scrive al Prefetto

Scoppia la polemica a Cuggiono per le mancate bandiere politiche al gazebo di Fratelli d'Italia.

A denunciare la vicenda è stato proprio il partito di Giorgia Meloni che ha spiegato come, a normale richiesta di posizionare il gazebo, il Comune avrebbe concesso il permesso, ma al contempo avrebbe vietato l'uso di manifesti, bandiere e quant'altro faccia riferimento al partito politico.

Un diniego che ha mandato su tutte le furie Sandro Sisler, coordinatore provinciale di FdI per la Provincia di Milano che spiega:

"Se non fosse che è indicativo di come la burocrazia in Italia non fa più ridere ma deve cominciare a far paura, avrei liquidato la faccenda con una risata. Delle due l'una, o non c'è capacità amministrativa in chi ricopre ruoli così delicati nelle nostre amministrazioni, o c'è la deliberata volontà di non garantire il diritto alla propaganda politica, che è costituzionalmente garantito. Non ci compete saperlo, ma di certo ci compete il diritto a fare propaganda elettorale. Per questo abbiamo formulato istanza urgente al Prefetto perché intervenga".