Il Colonnello Domenici a capo del gruppo «Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica»

Andrea Domenici, l’ex capitano dei Carabinieri della Compagnia di Rho, oggi Colonnello, è stato nominato nuovo comandante del gruppo Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Milano.

Subentra al tenente colonnello Federico Ninni che lascia il comando dopo cinque anni

Classe 1981 il tenente colonnello Domenici subentra al tenente colonnello Federico Ninni che lascia il comando dopo cinque anni. Domenici ha indossato la divisa per la prima volta nel 1997, frequentando gli ultimi anni di liceo presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Nel 2000 è entrato all’Accademia Militare di Modena e ha proseguito la formazione presso la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha successivamente completato il percorso di studi con una laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e un Master of Laws presso le Nazioni Unite in International Crime and Justice.

E’ stato uno dei responsabili della sicurezza di Expo 2015

Domenici ha iniziato il suo percorso operativo a Cagliari, per poi comandare reparti territoriali dell’Arma nel palermitano, nuovamente in Sardegna nel nuorese e nel milanese, a Rho tra il 2012 e il 2016. Terminato l’Expo, è stato trasferito a Torino al comando del Nucleo Radiomobile. Da Torino è poi andato a comandare il Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco. Con l’arrivo del Colonnello Domenici, il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Milano proseguirà la propria attività specialistica nel contrasto alla criminalità ambientale e nella tutela del territorio.