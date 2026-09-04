Il Colonnello Daniela Nuzzo lascia il comando della Compagnia di Rho e si trasferisce a Roma. Arrivata a Rho nel settembre del 2022 il Colonello Nuzzo si occuperà dell’Ufficio Reclutamento del Comando Generale dell’Arma a Roma.

Arrivata a Rho con il grado di Maggiore in questi anni ha conquistato il grado di Colonnello

Arrivata a Rho con il grado di maggiore, Daniela Nuzzo aveva prestato servizio al Ros, Raggruppamento operativo speciale, di Roma e, nei primi mesi del suo servizio in città, ha seguito nella capitale un corso di aggiornamento alla Scuola ufficiali dell’Arma. Nel corso di questi anni a Rho ha conquistato il grado di colonnello. Ora viene chiamata all’Ufficio Reclutamento al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma. Prima di lasciare la città il Colonnello Nuzzo ha fatto visita al Sindaco Andrea Orlandi per comunicargli la notizia e per salutarlo.

Il Sindaco Andrea Orlandi: “La sua sensibilità e le sue doti umane hanno contraddistinto le relazioni intessute con il Comune”

«Ringrazio il colonnello Nuzzo per l’attenzione riservata al territorio di Rho; per le tante operazioni che ha condotto, garantendo alta qualità nelle indagini anche su casi molto complessi assurti alle cronache nazionali; per la sua attenzione particolare al tema della violenza sulle donne e per avere sempre operato con senso di squadra istituzionale. La sua sensibilità e le sue doti umane hanno contraddistinto le relazioni intessute con il Comune di Rho e con tante realtà locali – ha detto il primo cittadino – A nome mio e di tutta la città le auguro buon lavoro per il suo nuovo incarico, nella certezza che saprà nuovamente distinguersi per professionalità e competenza»