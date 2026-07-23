Il benvenuto del Sindaco a due nuovi Carabinieri

Nella mattinata di ieri, mercoledì il Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha dato il benvenuto in città a due nuovi Carabinieri che sono entrato nell’organico dei militari a disposizione della Stazione dei Carabinieri.

Si tratta del Maresciallo Martina Renzi e del Carabiniere Simone La Rosa

Insieme al Comandante della stazione dei Carabinieri di Rho, il Luogotente Luigi Pino, il primo cittadino rhodense ha accolto nel suo ufficio a Palazzo Visconti i due nuovi giovani militari che hanno appena preso servizio presso la Caserma dei Carabinieri di via Pertini. Si tratta del Maresciallo Martina Renzi e del Carabiniere Simone La Rosa.

“Vi auguro un percorso professionale ricco di soddisfazioni”

A loro il Sindaco Andrea Orlandi ha rivolto il più sincero benvenuto e l’augurio di un percorso professionale ricco di soddisfazioni, guidato dai valori di dedizione e di spirito di servizio che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri. «Auguriamo loro buon lavoro e un in bocca al lupo per questa nuova avventura al servizio della città.»