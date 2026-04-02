Domenica 12 aprile 2026 si terrà la giornata della visibilità lionistica meglio conosciuta come LIONS DAY.

Il 12 aprile il Lions day con tante iniziative in programma

È la giornata nella quale i Club si presentano alla cittadinanza dei territori nei quali operano, attraverso la realizzazione di stand ed eventi pubblici.

Anche i Lions Club di Legnano e Zona:

Lions Club Legnano Host

Lions Club Legnano Carroccio

Lions Club Legnano Castello le Robinie

Lions Club San Giorgio su Legnano

Lions Club Legnano Rescaldina Sempione

Lions Club San Vittore Olona

Lions Club Lombardia Digital L.D.

Lions Club Olona Green Way Champions

Leo Club Legnano

Club Satellite Consilium

si ritroveranno in Piazza San Magno con una serie di iniziative ed eventi.

Fra le novità di questa edizione segnaliamo l’ESPOSIZIONE di una quindicina di AUTO D’EPOCA.

Non mancheranno invece i classici “screening”:

Screening per l’ambliopia infantile – OCCHIO AI BIMBI – progetto Lions finalizzato alla prevenzione visiva nei primi anni di vita dei nostri bambini;

Screening per il Diabete che mira a sensibilizzare le persone su questa malattia sempre più diffusa ed invalidante nei casi più gravi.

Per entrambi queste attività si ringraziano medici e professionisti sanitari che con la loro opera disinteressata consentono la realizzazione degli screening ed in particolare i medici del Reparto di diabetologia dell’Ospedale di Legnano e la D.ssa Farina già ortottista presso gli ospedali di Magenta e Abbiategrasso.

La camminata solidale dei Lions

Non poteva mancare la classica CAMMINATA SOLIDALE organizzata in collaborazione con l’Associazione 60MILA VITE DA SALVARE e alla quale sono invitati a partecipare famiglie, adulti e bambini di ogni età. Ci ritroveremo in Piazza San Magno per le 9,30 e la partenza è prevista per le 10,00. A tutti i partecipanti una maglietta celebrativa dell’evento, pane e nutella e palloncini colorati per bambini e ragazzi. Il ricavato dell’evento verrà destinato all’acquisto di un nuovo defibrillatore – DAE del cui utilizzo l’Associazione 60 MILA VITE DA SALVARE darà dimostrazione nel corso della mattinata.

La giornata del Lions Day è l’occasione per far conoscere i Lions di Legnano e Zona, cosa fanno e soprattutto ringraziare tutti coloro che con il loro contributo di tempo, opere e denaro hanno permesso la realizzazione dei numerosi “SERVICE” realizzati nell’anno a beneficio di associazioni di volontariato e singoli cittadini.

Fra i principali SERVICE realizzati dai Club si segnalano:

Donazione per cani guida a persone non vedenti tramite associazione SERVIZIO CANI GUIDA dei LIONS;

Borse di Studio in occasione della Giornata dello Studente promossa dalla Fondazione Famiglia Legnanese;

Donazione a MK ONLUS contro le malattie killer in Burkina Faso. Sostegno ai bisogni urgenti per i bambini che stanno morendo di fame. Realizzazione del Progetto Mulino ambulante;

Progetto ZAINO SOSPESO raccolta di materiale didattico e scolastico per bambini che partecipano ai dopo scuola organizzati dalle Parrocchie della Città di Legnano;

Spesa solidale a favore delle varie Caritas parrocchiali della zona;

Donazione Gruppo Amicizia di Gorla Minore;

“Mai Paura ODV”, evento organizzato dai ragazzi dell’Associazione Mai Paura ODV, nata per diffondere a tutti la filosofia del “vivere il meglio possibile” supportando persone con malattia, disabilità o disagio;

Donazione “Fondazione Bianca Ballabio”;

Donazione borsa di studio in occasione del Premio letterario “Angelo Mocchetti” ;

Donazione all’Associazione “Cuore di Donna” che assiste donne sottoposte a trattamenti chemioterapici;

Donazione alla comunità educativa “Casa del Sorriso” che si dedica all’accoglienza di ragazze adolescenti;

Casa di Gabri – Agorà 97 – comunità per disabilità pediatrica grave;

Una mela per la vita in collaborazione la scuola primaria Arca di Legnano fondi destinati a famiglie in difficoltà e all’Associazione A.Va Odv;

Per la cui realizzazione sono stati raccolti, integrati e complessivamente donati oltre 81 mila euro.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito e consentito alla organizzazione dell’evento in particolare Il Comune di Legnano – Ufficio Sicurezza e Mobilità, l’Associazione 60 MILA VITE DA SALVARE, l’Associazione Rugby Club Legnano, l’Associazione Motoclub SS33, il Coro inclusivo giovani zanzare, la Banda di Legnano, la Pasticceria e panificazione Morello, la CRI Legnano.