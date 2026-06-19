Ida Novaro di San Vittore Olona ha compiuto 100 anni, grande festa col sindaco Marco Zerboni.

Ida Novaro ha compiuto 100 anni, grande festa col sindaco

Ida Novaro ha compiuto 100 anni. Per l’arzilla sanvittorese un grande traguardo che è stato festeggiato nei giorni scorsi, nella Rsa in cui è ospite, alla presenza del sindaco Marco Zerboni (i due, qualche tempo fa, abitavano nello steso complesso residenziale).

Le parole del sindaco

“E’ stato un piacere e un onore ricevere l’invito di Nonna Ida per il compimento dei suoi 100 anni e raggiungerla per condividere un momento di festa insieme ai suoi più stretti familiari presso la struttura che la ospita, abbiamo condiviso ricordi lontani e anche più recenti – ha dichiarato Zerboni – A lei i più sentiti auguri di buon compleanno da parte dell’intera comunità sanvittorese e appuntamento al prossimo anno!”.