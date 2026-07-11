Grande pubblico per la storica band, a iniziare le danze Casino Royale e Tara; stasera tocca a Teenage Dreams e Finley

I Subsonica (come da 30 anni) fanno ballare tutti al “Rugby Sound”, il festival all’Isola del Castello di Legnano.

I Subsonica (come da 30 anni) fanno ballare tutti al “Rugby Sound”

Un’altra grande serata al “Rugby Sound”, il festival di musica live all’Isola del Castello di Legnano. La sera di ieri, venerdì 10 luglio 2026, ha visto protagonista la storia band dei Subsonica, sulle scene e sempre in prima linea da ben 30 anni. In scaletta, per l’entusiasmo di tutti i presenti, brani famosissimi quali “Discolabirinto”, “Nuova ossessione”, “Con tutti i miei sbagli”. Ad aprire la serata sono stati i Casino Royale e Tara.

(foto by Rugby Sound):



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Oggi serata per i giovanissimi

Stasera, sabato 11 luglio 2026, toccherà a Teenage Dream e all’esibizione dei Finley.