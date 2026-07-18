I Punkreas fanno saltare tutto il pubblico del “Rugby Sound”: grande successo al festival all’Isola del Castello di Legnano.

I Punkreas fanno saltare tutto il pubblico del “Rugby Sound”

I Punkreas fanno saltare tutto il pubblico del “Rugby Sound”. Grande serata quella di ieri, venerdì 17 luglio 2026, per il famoso festival di musica live all’Isola del Castello di Legnano. Il palco è stato tutto per la famosa band, nata nel nostro territorio, e da molti anni diventata un punto di riferimento per il mondo punk. Loro ad aver celebrato la promozione in serie A Elite del Rugby Parabiago con un concerto super, con tanto di scaletta stilata insieme al pubblico. Scaletta che non poteva non riproporre brani quali “Disgusto totale”, “Aca Toro”, “La canzone del bosco”. E sul palco a ballare anche il Galletto, la mascotte ufficiale del Rugby Parabiago. Uno dei momenti più incredibili della serata è quando Paletta è stato alzato in aria mentre suonava il basso. In apertura applausi per Etta.

(Foto by Rugby Sound):



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Ora tocca alla “Zarro Night”

Questa sera, sabato 18 luglio 2026, il palco sarà tutto per la “Zarro Night” con special guest Il Pagante.