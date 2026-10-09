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Ha aperto la Farmacia del rione Cascinette a Canegrate.

Ha aperto la Farmacia del rione Cascinette

Ha aperto la Farmacia del rione Cascinette di Canegrate. La nuova struttura ha iniziato il suo servizio ieri, giovedì 8 ottobre 2026, in Piazza della Musica 6. Le Cascinette ora hanno la loro farmacia: un servizio di prossimità essenziale, facilmente raggiungibile, vicino alla vita quotidiana dei suoi abitanti e destinato a diventare un punto di riferimento per il quartiere, per tutta Canegrate e le zone limitrofe.

Le parole dell’Amministrazione comunale

“L’apertura della farmacia comunale, gestita da Farma Point Srl, segna la conclusione di un iter iniziato molti anni fa con l’obiettivo di portare anche in questa zona del paese un servizio importante per la salute e la vita quotidiana dei cittadini, pensato per rispondere alle esigenze di un quartiere che attendeva da tempo questo momento – affermano dall’Amministrazione comunale – La nuova farmacia, la prima comunale a Canegrate, si presenta come uno spazio moderno e accogliente dove, accanto alla dispensazione dei farmaci, trovano spazio attenzione alla persona, prevenzione e consulenza. L’obiettivo è offrire un servizio non soltanto utile, ma anche capace di costruire nel tempo un rapporto diretto, genuino e di fiducia con i cittadini.

Nel corso dei mesi diverse prestazioni si aggiungeranno a quelle già ora disponibili, segno dell’impegno di Farma Point e del Comune di Canegrate a fornire un servizio il più possibile completo. Per il quartiere è la fine di una lunga attesa. Per il Comune questa apertura è il punto d’arrivo di un complesso e impegnativo percorso avviato dalle precedenti amministrazioni e ora concretizzatosi con la giunta Modica”.