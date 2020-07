Guardia Medica, il sindaco di Magenta entra a gamba tesa nella vicenda sollevata dal collega di Corbetta, Marco Balarini.

Guardia medica, Calati furiosa: “Tavolo a settembre, ma resta a Magenta”

Lo fa con una dura reazione che stigmatizza anche il can can mediatico sollevato sul caso:

“È noto che io non parli mai per lanciare slogan o per enfatizzare azioni oltre misura. Quando mi esprimo lo faccio a ragion dei fatti. Ho letto molto sulla vicenda dell’ipotetico spostamento della guardia medica da Magenta. Mi sono subito confrontata con i vertici di ATS che, nella persona del dott. Bergamaschi e della dott.ssa Giove, mi hanno confermato di non avere nessuna necessità immediata di spostamento della guardia medica da Magenta, che resterà nei locali dell’ospedale almeno per un anno ancora. Si dovrà pensare ad un’ipotesi di altra sede in funzione di possibili lavori all’interno dell’ospedale. Ho fatto presente che la sua collocazione all’interno della struttura ospedaliera risulta la più logica e naturale. Si aprirà un tavolo a settembre per condividere con il territorio eventuali esigenze”.

Dura stoccata a Marco Ballarini

Il sindaco gela subito l’ipotesi di un trasloco a Corbetta:

“Magenta è naturalmente pronta ad offrire spazi alternativi qualora si tendessero necessari. Lo spostamento quindi non solo non ci sarà, ma dovrà essere discusso e concertato a livello di territorio. Quale comune capofila sarà mia cura coordinare il tavolo con gli altri Sindaci. Se qualcuno pensa di giocare la partita in solitaria temo non abbia colto la specificità della questione“, dice con una chiara stoccata al collega di Corbetta.

TORNA ALLA HOME