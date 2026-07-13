“Rugby Sound 2026”, protagonista anche la famosa band dei Finley: grande serata all’Isola del Castello di Legnano.

Grande pubblico per i Finley al “Rugby Sound 2026”

Anche la serata che ha visto protagonista la band dei Finley passerà alla storia del “Rugby Sound”, il festival in scena all’Isola del Castello. La serata è stata quella di sabato 11 luglio 2026: grande pubblico per un concerto-festa a 20 anni dall’uscita di “Tutto è possibile”. In scaletta brani quali “Diventerai una star”, “Tutto è possibile” e poi spazio alla festa del “Teenage Dream”.

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Le prossime serate

Intanto il festival si avvia verso il suo terzo e ultimo weekend di musica live: giovedì 16 luglio 2026 toccherà a Salmo (con 18K e Scar), venerdì 17 luglio 2026 sarà la volta dei Punkreas, sabato 18 luglio 2026 Zarro Night speciale guest Il Pagante mentre martedì 21 luglio 2026 toccherà a Manu Chao.