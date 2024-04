Gli atleti del Rugby Parabiago diventano protagonisti del nuovo spot di Vivi Energia

Gli atleti del Rugby Parabiago sono diventati protagonisti del nuovo spot dell'azienda Vivi Energia che sponsorizza il team.

“La nostra energia, la tua passione”: VIVI energia, tra i principali operatori indipendenti nella vendita di energia elettrica e gas metano in Italia, lancia la propria campagna di comunicazione corporate targata Hearts & Science. A partire dall’8 aprile, quattro episodi raccontano l’impegno dell’azienda guidata dall’imprenditore Andrea Bolla nei confronti del territorio e delle comunità locali, rafforzando il posizionamento di VIVI energia nell’ambito della sostenibilità sociale, che fa parte del DNA dell’azienda da sempre. Per la prima volta, sono stati coinvolti, nell’inedito ruolo di attori, anche gli atleti e le atlete di quattro team sportivi che VIVI energia sostiene per la stagione in corso.

Il claim della nuova campagna corporate, “La nostra energia, la tua passione”, nasce con l’obiettivo di mettere al centro dello storytelling le persone: VIVI energia fornisce tutta l'energia necessaria, ma sono le persone a rappresentare il vero valore aggiunto e a fare la differenza in base a come la utilizzano.

Quattro video originali di quattro squadre

Il cuore della campagna è composto da quattro video originali concepiti ad hoc a partire dai temi e dai valori di comunicazione del brand: il gioco di squadra, il rispetto e la disciplina, caratteristiche che possono fare la differenza, sul campo e nella vita. Nell’ottica di comunicare l’impegno dell’azienda nei confronti del territorio e delle comunità locali, VIVI energia, con l’agenzia creativa Hearts & Science e la casa di produzione Boneless Film, ha dato vita a una campagna che vede protagonisti proprio i giovani giocatori e giocatrici di quattro team (rugby, volley e scherma) sostenuti dall’azienda. Ogni puntata racconta così la storia reale di una persona del territorio in cui operano VIVI e la squadra sportiva; team diversi che saranno chiamati, tramite i propri atleti, a supportare i protagonisti del territorio in missioni speciali a bordo del VIVI Energy Van, filo conduttore dell’intera campagna di comunicazione.

Episodio “Team Amici degli Animali” con Volley Academy Piacenza (PC)

Alle giovani promesse della Volley Academy Piacenza è stato assegnato un compito speciale: aiutare Simona a far adottare alcuni gatti dell’Oasi Felina di Casalpusterlengo. Ci saranno riuscite?

Episodio “Team Casa tra Gli Alberi” con Verona Volley (VR)

Laura e Vanni hanno chiesto una mano alle atlete e agli atleti del Verona Volley per realizzare il sogno di loro figlio Pietro. Come sarà andata?

Episodio “Team Si Va in Scena” con Pro Patria Scherma Busto Arsizio (VA)

La squadra della Pro Patria Scherma di Busto Arsizio sale ogni giorno in pedana, ma come se la sarà cavata quando la storica compagnia cittadina ha chiesto loro di salire sul palcoscenico?

Episodio “Team Vernissage” con Rugby Parabiago (MI)

Un pittore, una mostra da organizzare e una squadra di rugbisti. Saranno riusciti gli atleti e le atlete del Rugby Parabiago ad andare in meta?

La vicinanza alle realtà locali

”Per la campagna 2024 abbiamo scelto di mostrare al pubblico la nostra vicinanza alle comunità locali nelle quali operiamo, facendoci aiutare dagli atleti di quattro squadre che sosteniamo durante l’anno e che, a loro volta, hanno potuto portare il proprio contributo. È il nostro modo nuovo e originale per raccontare come vogliamo continuare a stare vicini ai nostri clienti e restituire valore sia al territorio che alle persone, vero motore di VIVI energia” spiega Fabio Cometti, Direttore Marketing Strategico e Comunicazione di VIVI energia.

La campagna “La nostra energia, la tua passione” è on air dall’8 di aprile e sarà veicolata fino a giugno: su quotidiani e radio locali dei territori in cui è presente VIVI energia; tramite affissioni nelle 26 città che ospitano un VIVI store; tramite affissioni su autobus e mezzi pubblici delle principali linee urbane nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Verona e Piacenza; tramite una campagna digital di video strategy; e sui media proprietari di VIVI energia (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e website alla pagina dedicata: vivienergyvan.vivienergia.it).