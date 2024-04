Incidente sul lavoro per un 68enne: sul posto arriva l'elisoccorso in codice rosso

Intervento questa mattina, 8 aprile 2024, intorno alle 12 in via Fagnani a Rho: un operaio di 68 anni sembrerebbe essere caduto dal tetto di uno stabile. Sul posto è arrivato l'elisoccorso.

Incidente sul lavoro: sul posto arriva l'elisoccorso

E' arrivato poco dopo le 12.15 l'allarme al 118 per un operaio caduto da un tetto di un'azienda di via Fagnani. Sul posto sono arrivate ambulanza, automedica e elisoccorso in codice rosso. Secondo le prime informazioni l'uomo è sempre rimasto cosciente e dopo le prime cure portate sul posto, sarà trasportato in ospedale.