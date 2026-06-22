Giovedì Summer Fest, il centro si anima

Food, eventi e musica. Dureranno fino al prossimo 23 luglio i «Giovedì Summer Fest» voluti dall’Amministrazione comunale per animare le serate estive e favorire lo shopping sul territorio.

Baby dance, atmosfere jazz per i più grandi. Il programma dell’estate 2026 è ideato per far vivere emozioni a tutti

“Baby dance e bolle di sapone per i più piccoli, atmosfere jazz per i più grandi. Il programma dell’estate 2026 è ideato per far vivere emozioni a tutti i rhodensi e a chi vorrà venire in città per una estate sempre carica di eventi. Grazie alla collaborazione con festival e realtà del territorio, si potranno soddisfare i gusti di ciascuno – afferma il Vicesindaco e Assessore al Commercio Maria Rita Vergani – I giovani saranno protagonisti durante un festival a loro dedicato e i giovedì sera faranno spazio anche a una dimostrazione di Tai Chi, una disciplina adatta a tutte le età che si potrà “provare” in piazza con un insegnante professionista.”

“Obiettivo è garantire serate di buona musica, buon cibo, negozi aperti, occasioni di incontro”

La città rimane vivace anche in estate e, puntando a favorire uno shopping serale più rilassato e in compagnia di amici o familiari, anima le sue piazze. Obiettivo è garantire serate di buona musica, buon cibo, negozi aperti, occasioni di incontro» Il programma degli eventi è realizzato dal Comune di Rho in collaborazione con il Duc Distretto Urbano del Commercio e la delegazione Confcommercio di Rho.