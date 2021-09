Giovane nervianese trovato morto in Val di Togno

E' stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 31 agosto 2021, il giovane nervianese di 24 anni del quale i familiari avevano segnalato il mancato rientro. Il suo corpo è stato avvistato dall'alto dal personale a bordo dell'elicottero della Guardia di Finanza e poi recuperato.

Il giovane nervianese non era tornato a casa

Il personale del Soccorso alpino è stato allertato nel pomeriggio quando i familiari hanno chiesto aiuto per il mancato rientro dell' escursionista nervianese che aveva deciso di trascorrere alcuni giorni sulle nostre montagne. Un paio di avvistamenti lo avevano indicato nelle zone di Carnale e Val di Togno. Sono così partite le ricerche che hanno visto impegnati i tecnici del Cnsas, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco.

I soccorsi e la tragedia: trovato morto

Si è anche alzato in volo l'elicottero della Guardia di finanza, ma all'inizio le condizioni di visibilità non erano ottimali. Poi però le condizioni meteo sono migliorate ed è stato possibile avvistare il corpo senza vita del giovane. Era in una zona particolarmente impervia della Val di Togno, sul territorio comunale di Montagna in Valtellina. Poco prima delle 18 è stato richiesto l'ausilio dell'elicottero di Areu che, con a bordo il tecnico del Soccorso alpino, ha provveduto al recupero della salma del 24enne.