Malore in una casa di Gravedona, il soccorso alpino in aiuto di una donna di Rho

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 agosto, malore a Gravedona per una donna residente a Rho

Malore a Gravedona, interviene il soccorso Alpino

Attivata la Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Una donna di circa 70 anni di Rho (Milano) si è sentita male mentre era in una casa di montagna in località Santa Croce di Naro. L'attivazione da parte della centrale ha fatto partire le squadre, che l'hanno raggiunta, valutata dal punto di vista sanitario, imbarellata e trasportata per circa 200 metri, fino all'ambulanza. Da qui il trasporto in ospedale.