Il Movimento 5 stelle sarà presente al mercato cittadino di via Toniolo

Gazebo del M5S per il rilancio della sanità lombarda e sul Fine vita: appuntamento al mercato cittadino di Nerviano.

Gazebo del M5S per il rilancio della sanità lombarda e sul Fine vita

Il Movimento 5 stelle di Nerviano torna tra la gente. L’appuntamento è per sabato 11 luglio 2026 al mercato cittadino di via Toniolo. Il movimento sarà presente con un proprio gazebo per una raccolta firme su due proposte di legge: il rilancio della sanità lombarda e sul Fine vita promosso dall’associazione Luca Coscioni.