Garantire ordine e sicurezza durante le serate estive, il Sindaco Orlandi firma due ordinanze

Due ordinanze a tutela della cittadinanza, per garantire ordine e sicurezza durante le serate estive, in cui abitualmente la gente esce di casa più facilmente e in cui si svolgono eventi di piazza, sono state firmate nei giorni scorsi dal primo cittadino di Rho Andrea Orlandi.

La prima ordinanza vieta la vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro da consumarsi all’esterno

«Purtroppo, in passato, si sono verificati in estate episodi di incuria con pericolo per le persone, realizzati con l’indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri e oggetti in vetro, poi abbandonati per strada – afferma il Sindaco – Vetri rotti e bottiglie in cocci, pericolosi per l’incolumità delle persone e soprattutto dei bambini che usufruiscono di parchi, giardini e delle aree pubbliche.» La prima ordinanza, la numero 14 vieta la vendita di bevande se contenute in bottiglie o bicchieri di vetro da consumarsi all’esterno dei locali.

Ordinanza in vigore fino al 30 settembre dalle 18 alle 6 del mattino successivo di ogni giovedì, venerdì e sabato

Ordinanza in vigore dalle 18 alle 6 del mattino successivo di ogni giovedì, venerdì e sabato. Ordinanza in vigore fino al 30 settembre per il solo centro cittadino delimitato da C.so Europa, Via Cardinal Ferrari, Via Vittorio Veneto, Via Volta, Via Torino, Piazza Libertà, Via Milano, Corso Europa.

La seconda ordinanza per tutelare il riposo delle persone che abitano nel centro storico della città

Una seconda ordinanza, la numero 15 riguarda, invece, gli orari delle attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative ideate per chi rimane in città durante i mesi più caldi. «Obiettivo è “non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate” – spiega il Sindaco Orlandi – Pertanto per l’apertura degli esercizi commerciali nel centro storico durante le serate dei giovedì, in sintonia con Duc e Confcommercio Rho gli spettacoli connessi dovranno svolgersi nel rispetto delle norme.»

Musica e spettacoli solamente nel fine settimana

Per garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, è disposto che dopo le ore 23.30, ogni attività musicale all’esterno dovrà cessare. Anche l’orario di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni dei pubblici esercizi è limitato alla mezzanotte. Gli spettacoli e gli intrattenimenti all’aperto, nelle ore serali, fino al 25 ottobre 2026 saranno possibili solo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, e nei giovedì sera in concomitanza con l’apertura straordinaria degli esercizi.