E' quando successo nelle scorse notti all'interno della famosa azienda di trasformatori di Viale Cadorna. Indagano i Carabinieri

Furto alla Tamini di Legnano: ladri in fuga con 600 chili di rame.

Furto alla Tamini: ladri in fuga con 600 chili di rame

Furto alla Tamini: ladri in fuga con 600 chili di rame. E’ quanto accaduto una delle scorse notti all’interno della famosa azienda di trasformatori che si affaccia su Viale Cadorna di Legnano. I ladri, per entrare nella ditta, hanno creato un buco nella recinzione, aprendo così una breccia e riuscendo a penetrare all’interno. Qui hanno preso materiale di rame per quasi 600 chilogrammi per poi fuggire.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.