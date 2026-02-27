Forestami: nuovi alberi in arrivo via Deledda

In questi quattro anni abbiamo sviluppato diverse collaborazioni con associazioni del territorio e piantumato oltre 2mila piante forestali e più di 2mila alberi a pronto effetto. Altri sono in arrivo in questi mesi.» Usa queste parole l’assessore all’ecologia del comune di Rho Valentina Giro per presentare l’appuntamento, in programma per la giornata di domani, sabato, con «Forestami» che porta a Rho un altro bosco, questa volta, in via Deledda

L’assessore Giro: “Confidiamo in una partecipazione numerosa e appassionata dei cittadini”

«Dopo la positiva esperienza vissuta in via La Malfa con Forestami – prosegue l’assessore Giro – confidiamo in una partecipazione numerosa e appassionata anche in via Deledda, nel quartiere Stellanda per lavorare insieme a una città più verde e resiliente». Entrando nello specifico del progetto di via Deledda, saranno piantati nuovi alberi. « Dal 2019 – spiega l’assessore Giro – Forestami coinvolge cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende con l’obiettivo di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030. Come amministrazione comunale abbiamo accolto con favore la proposta e si prepara a ospitare una seconda piantagione.» Il progetto Forestami nasce da una ricerca scientifica del Politecnico di Milano sulle potenzialità e i benefici della forestazione urbana nell’area metropolitana milanese.

L’appuntamento fissato per le 10

L’appuntamento in via Deledda per tutti i volontari che vorranno partecipare alla piantumazione è dalle 10 alle 12.