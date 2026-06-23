Finto tecnico dell’acqua tenta di rubare oro a due anziani, fuga a mani vuote. E’ successo a Turbigo.

Finto tecnico dell’acqua tenta di rubare oro a due anziani, fuga a mani vuote

Ha tentato di derubare dell’oro due anziani, poi la fuga a mani vuote. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Turbigo. L’uomo, descritto come senza barba, addosso una giacca senza manica, un casco nero e poi scappato a bordo di una moto o uno scooter di grossa cilindrata, si era presentato a casa di una coppia di anziani spacciando per tecnico dell’acqua che doveva effettuare un controllo a causa di alcune presunte anomalie nell’impianto. Durante il suo “lavoro”, ha chiesto ai padroni di casa di mettere oro e oggetti di valore nel frigorifero, ha cercato di impossessarsene, senza riuscirci. Da qui la fuga. Sul caso sta indagando la Polizia Locale.

I consigli del sindaco

“Chiedo ai miei concittadini di fare attenzione, non aprire la porta di casa agli sconosciuti e chiamare immediatamente la Polizia Locale allo 0331.308931) nel caso si notino persone o situazioni sospette” afferma il sindaco Fabrizio Allevi.