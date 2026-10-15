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Finto tecnico aggredisce e spruzza spray in faccia a un’anziana: e la deruba. E’ successo a Legnano.

Finto tecnico aggredisce e spruzza spray in faccia a un’anziana: e la deruba

Un finto tecnico che, scoperto, reagisce. Aggredendo l’anziana padrona di casa, spruzzandole uno spray stordente e poi scappando con la catenina e un anello della donna. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, a Legnano. Erano circa le 9.20 quando, in un’abitazione di via Resegone, si è presentato un uomo. Ha suonato al campanello dicendo di essere un tecnico del gas che doveva effettuare un sopralluogo. E’ riuscito a far cadere della sua trappola la padrona di casa, una donna di 82 anni. Una volta dentro la casa, l’uomo ha iniziato a mettere la mani sui gioielli della donna. Quest’ultima si è accorta di quello che stava accadendo: ha così aggredito l’anziana, spruzzandole sul volto anche uno spray stordente. Approfittando di questa situazione, il malvivente le ha anche strappato la collanina che aveva al collo così come le ha sfilato un anello dal dito. Poi è scappato.

La richiesta di aiuto e i soccorsi

Prima di scappare, l’uomo si è portato via anche il cordless per impedire alla donna di chiamare i soccorsi. La padrona di casa è così uscita in strada iniziando a gridare. Ad accorgersi di lei sono stati i vicini di casa, che hanno subito allertato il 112. Sul posto sono arrivati la Polizia di Stato – che ora sta conducendo le indagini sul caso – e l’ambulanza del 118 che ha portato l’anziana in ospedale, in codice verde.