Finto Carabiniere e finto tecnico derubano due anziani: fuga con soldi e gioielli. E’ successo a Villanova, frazione di Nerviano.

Finto Carabinieri e finto tecnico derubano due anziani

Uno si è presentato con un giubbottino con la scritta Carabinieri, l’altro con un giubbino catarifrangente. Questi i due malviventi che questa mattina hanno colpito in un’abitazione di via Monte Bianco a Villanova, frazione di Nerviano. Vittima una coppia di anziani indifesi. Dopo aver suonato alla porta, hanno detto ai padroni di casa di dover effettuare un controllo a causa di una (finta) perdita d’acqua. Una volta entrati in casa, hanno fatto radunare agli anziani tutti i contanti che avevano e i gioielli presenti in casa. Preso il bottino, i due malviventi sono scappati.

La solidarietà di Massimo Cozzi

“Esprimiamo la massima vicinanza, solidarietà e un grande abbraccio a questa famiglia – afferma Massimo Cozzi, ex sindaco e ora membro della Lega, lista di minoranza – Non ci sono parole per definire chi specula sulle fragilità umane: colpire chi non può difendersi, abusando della scorta della malattia e della buona fede, fa semplicemente schifo. Definire ‘persone’ individui del genere è un insulto all’umanità. L’augurio è che la giustizia li faccia pagare duramente.

​Rendiamo pubblico questo fatto per evitare che accada di nuovo. Parlatene con i vostri genitori, nonni e vicini di casa. Ricordatevi di non aprire a sconosciuti: ​nessun ente (acqua, gas, luce) si presenta senza preavviso chiedendo di vedere soldi o oro; le Forze dell’Ordine non chiedono denaro: i veri Carabinieri non vi chiederanno mai di mettere al sicuro i vostri beni in un sacchetto o sul tavolo.

Chiamate il 112: in caso di minimo dubbio, tenete la porta chiusa e chiamate immediatamente il numero unico di emergenza per verificare l’identità di chi avete davanti”.