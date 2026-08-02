Fiera di San Francesco a Cerro Maggiore, in arrivo un record di bancarelle.

Fiera di San Francesco, in arrivo un record di bancarelle

Per la Fiera di San Francesco di Cerro, in programma lunedì 3 agosto 2026 con numerose bancarelle nel centro cittadino, si prospetta un’edizione da record, confermando il ritrovato ruolo per questo appuntamento della transizione estiva cerrese.

“Il boom di domande di partecipazione alla Fiera di San Francesco, con un incremento superiore al 30% allo scorso anno, testimonia l’interesse crescente verso una manifestazione della nostra tradizione, riconosciuta e apprezzata anche al di fuori dei confini cerresi – annuncia il sindaco Nuccia Berra – Tutte le richieste sono state accolte, cercando di valorizzare la pluralità di attività ambulanti. In più, come sempre, si aggiungeranno gli espositori che non avendo fatto la domanda prima, otterranno i posti residui il mattino stesso della Fiera. Proprio per garantire tutti ed incentivare il commercio di prossimità, la nostra Amministrazione comunale ha disposto un ampliamento dell’area espositiva: la fiera sarà estesa lungo via Lampugnani, da una parte, e lungo la via Cappuccini, fino a via De Gasperi, dall’altra parte, così da assicurare spazi adeguati e garantire agli espositori lo spazio. Al tempo stesso questa organizzazione permetterà ai visitatori più sicurezza”.

E ancora: “È presto, ma le previsioni meteorologiche indicano condizioni di bel tempo, elemento che contribuirà a favorire la partecipazione e la vivibilità dell’evento. Insomma, dopo il grande successo dello scorso anno, l’edizione 2026 si annuncia ancora più ricca e coinvolgente”.

Il gran finale

“La manifestazione si concluderà con uno spettacolo di alto livello, organizzato dall’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie, con grandi artisti di Zelig come Beppe Braida e Max Cavallari dei Fichi d’India, che offriranno al pubblico un finale festoso e di qualità, nel segno della tradizione e del sano divertimento” aggiunge il vicesindaco e assessore al Commercio Alessandro Provini.