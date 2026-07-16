Fiamme nel negozio di frutta e verdura: 11 persone sfollate. E’ successo a Turbigo.

Fiamme nel negozio di frutta e verdura

Un incendio in un negozio di frutta e verdura. E’ quanto accaduto la sera di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, a Turbigo. Erano circa le 19 quando dall’attività commerciale, che si affaccia su via Allea Comunale, hanno iniziato a uscire fumo e fiamme.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati alcuni mezzi dei Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e anche il sindaco Fabrizio Allevi. Non si sono registrati feriti nè persone rimaste intossicate. Da una prima ricostruzione, pare che ad innescare l’incendio sia stato un cortocircuito partito dal frigorifero del negozio.

Undici persone sfollate

Le fiamme hanno danneggiato la linea elettrica, per questo 11 persone che abitano nelle vicinanze del negozio hanno dovuto temporaneamente lasciare la loro abitazione ed essere ospitate in albergo.