Fiamme in una villetta, paura a Canegrate.

Fiamme in una villetta

Momenti di paura a Canegrate. E' quello che è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 11 febbraio 2024, in via San Rocco quando è scoppiato un incendio ai danni di una villa singola su due livelli. Le fiamme, intorno alle 13.30, sono state subito notate dai padroni di casa nella zona del tetto, padroni di casa che si trovavano all'interno in quei momenti e che hanno lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano con autopompa e autoscale, insieme a loro anche quelli volontari di Inveruno con Aps e carro soccorso. Dopo aver spento l'incendio, è stato posizionato un telo di plastica a protezione provvisoria dell'abitazione. Le fiamme hanno distrutto 20 metri quadrati di tetto. Non vi sono stati feriti.