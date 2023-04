Festività pasquali: ecco i giorni di raccolta rifiuti

Tornano le festività pasquali e, con esse, anche le variazioni al calendario dell’attività di raccolta rifiuti nei Comuni dell'Alto milanese e dell'abbiatense e magentino.

Festività pasquali e raccolta spazzatura

Il giorno di Pasqua, essendo ovviamente di domenica, non pone alcun problema, ma è quello seguente, ossia il lunedì di Pasquetta, a comportare qualche cambiamento rispetto al tradizionale calendario della raccolta.

Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago lunedì 10 aprile gli operatori non saranno in servizio. S’invitano, pertanto, i cittadini a preservare il decoro urbano e a non esporre alcun tipo di rifiuto la sera di Pasqua. I nostri addetti alla raccolta rientreranno in servizio martedì 11 per rimuovere i rifiuti del lunedì, insieme a quelli già previsti per il martedì. I rifiuti andranno, pertanto, esposti la sera

di lunedì 10.

Servizi regolari, invece, nonostante la festività, a Buscate (con la raccolta umido), a Rescaldina (umido e vegetale), a Robecchetto con Induno (secco, plastica e umido) e a Villa Cortese (secco, umido e vetro).

Il problema del lunedì festivo non si pone, invece, ad Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, in quanto in tali Comuni il lunedì non è previsto, di norma, alcun servizio. Spostandoci nel territorio del Magentino, lunedì 10 aprile servizi regolari a Magenta, Cuggiono e Ossona, dove gli addetti alla raccolta saranno, appunto, operativi nonostante sia giornata di festa.

Si rispetterà, invece, la festività del lunedì di Pasquetta sul territorio di Boffalora sopra Ticino. Le mancate raccolte di umido e vetro saranno, pertanto, recuperate il giorno successivo (martedì 11 aprile), insieme a quella del secco, già prevista per il martedì.

A Gallarate il lunedì di Pasquetta gli operatori non saranno in servizio: la raccolta dell’umido slitterà a mercoledì 12 aprile, quella del secco a giovedì 13 aprile, mentre carta e cartone saranno raccolti lunedì 17.

Sia il giorno di Pasqua che il lunedì di Pasquetta tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta rispetteranno la chiusura per festività.