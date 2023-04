Lite in pieno centro: 35enne accoltellato finisce in ospedale

Attimi di grande paura nella notte di oggi, 5 aprile 2023, a Magenta, dove un uomo di 35 anni è stato accoltellato dopo una lite.

35enne accoltellato in centro a Magenta

Il diverbio tra le due persone è scoppiato attorno alle 4.30 tra le vie Diaz e San Biagio, in pieno centro città. Da lì è partita la chiamata alle forze dell’ordine che segnalava una violenta lite in corso tra due persone.

Sul posto si sono precipitati quindi i soccorsi con un’automedica ed un’ambulanza in codice rosso oltre che i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Il trasporto d'urgenza al Niguarda

Arrivati sul posto i soccorsi hanno trovato un uomo di 35 anni che riportava una ferita di arma da taglio, presumibilmente un coltello. Il 35enne è stato così preso in carico dai sanitari, stabilizzato e subito portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo, a quanto appreso, non sembrerebbe però in pericolo di vita.

Spetterà quindi ai militari che si sono già messi al lavoro far luce sull’accaduto e ricostruire quanto successo nella notte per capire le ragioni della colluttazione e individuare l’aggressore.