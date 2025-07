Festa per i cento anni di nonno Fulvio Scuratti

COMPLEANNO

Nato a Milano il 18 luglio 1925, Fulvio ha attraversato un secolo di storia e ancora oggi conserva molti ricordi, in particolare quelli legati al suo lavoro di orologiaio che ha sempre svolto con competenza, passione e dedizione. Nel 1943 dopo aver terminato gli studi tecnici, a soli 18 anni, è andato in Germania a Bielefeld dove è rimasto per un anno in un campo di addestramento dedicato alle telecomunicazioni. Quando rientra in Italia, scampando ai bombardamenti che distrussero quella stessa città, viene trasferito nei forti del Colle di Tenda, in Piemonte, dove svolge l’attività di telefonista per alcuni mesi. Terminata la guerra, impara il mestiere dell’orologiaio presso la bottega Menni Dante di via Solari a Milano.

Quello è stato solo l'inizio del suo percorso professionale che lo ha portato a lavorare per decenni in via Gonzaga, presso l’Orologeria Gioielleria Ronchi, punto di riferimento milanese per la vendita di orologi di lusso. Specializzato nella riparazione e manutenzione di orologi del marchio Rolex, ha mantenuto questa passione e competenza fino al 2019, con lo stesso rigore di sempre. Ai festeggiamenti hanno partecipato i famigliari, il sindaco Andrea Orlandi, «ho saputo che lei non riparava soltanto orologi, ma pezzi di vita delle persone». In rappresentanza del Comune di Milano è intervenuta la consigliera del Municipio 7, Daniela Capitanio che consegnato l’Ambrogino d’Oro, riconoscimento istituito dal Comune per chi compie 100 anni, Per la direzione generale di Fondazione Restelli, c’era la responsabile sanitaria Cecilia Gulisano che ha consegnato la targa in ricordo di una giornata davvero speciale.