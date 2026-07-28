Festa di Sant’Anna di Cantone di Nerviano: grande successo e solidarietà.

Festa di Sant’Anna di Cantone: grande successo e solidarietà

Si è conclusa con grande soddisfazione l’edizione 2026 della Festa di Sant’Anna di Cantone di Nerviano, che per tre serate (da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026) ha richiamato centinaia di persone, trasformando la frazione in un luogo di incontro, musica e convivialità.

L’affluenza registrata durante tutto il fine settimana ha confermato ancora una volta l’affetto del territorio verso una manifestazione che rappresenta ormai un appuntamento fisso dell’estate nervianese. Grande apprezzamento hanno riscosso i concerti delle tribute band I souvenir, Sensazione Vasco e Pezzaband, così come lo stand gastronomico, cuore della festa grazie all’impegno instancabile dei numerosi volontari.

Particolarmente partecipata anche la giornata di sabato, arricchita dal mercatino degli hobbisti “Curiosando per Cantone” e dalla Play Kids Area, che ha regalato momenti di divertimento ai piùpiccoli e alle loro famiglie.

La solidarietà

Ma la Festa di Sant’Anna è molto più di un evento di intrattenimento. Grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e al prezioso lavoro dei volontari, il ricavato della manifestazione è stato destinato a un importante intervento per la comunità: il rifacimento dell’impianto di illuminazione

della chiesa di Sant’Anna di Cantone di Nerviano, contribuendo così alla valorizzazione e alla conservazione di un luogo particolarmente caro ai cittadini.

“Tant Par Fa Quajcoss Odv desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il successo della manifestazione: ai volontari che hanno dedicato tempo ed energie, agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, agli artisti che hanno animato le serate e, soprattutto, alle

migliaia di persone che hanno scelto di partecipare – affermano gli organizzatori – L’appuntamento è ora rinnovato al prossimo anno, dal 23 al 25 luglio 2027, con l’obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione che, grazie all’entusiasmo dei volontari e alla partecipazione della cittadinanza, rappresenta uno dei momenti più significativi della vita di Cantone di Nerviano”.