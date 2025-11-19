Fermare la chiusura della Freudenberg di Rho, la Regione approva la mozione

Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta di ieri, martedì, ha approvato all’unanimità la mozione urgente che chiede un intervento immediato per scongiurare la chiusura dello stabilimento Freudenberg Filtration Technologies di Rho.

Prima firmataria della mozione l’ex sindaco di Arese Michela Palestra della lista Patto Civico

La prima firmataria della mozione è stata la consigliera di opposizione della lista Patto Civico, l’ex sindaca di Arese Michela Palestra Il documento approvato impegna la Giunta regionale ad attivare subito un tavolo di crisi, coordinato dall’Unità Crisi aziendali, coinvolgendo azienda, sindacati, Comune di Rho e tutte le istituzioni competenti. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso per salvaguardare i posti di lavoro e dare prospettive allo stabilimento, lavorando su ogni soluzione possibile: dalla reindustrializzazione alle politiche attive, fino alle misure di carattere nazionale.

“La chiusura improvvisa dello stabilimento è una ferita per Rho e un dramma per decine di famiglie”

«La chiusura improvvisa dello stabilimento è una ferita per Rho e un dramma per decine di famiglie – afferma Michela Palestra – Le istituzioni non possono restare a guardare mentre una multinazionale miliardaria smantella un presidio industriale strategico. La Lombardia deve essere protagonista del confronto e mettere in campo tutti gli strumenti disponibili. Con questa mozione diciamo chiaramente che non sono soli. Salvaguardare il sito produttivo significa proteggere competenze, storia industriale e un pezzo di futuro della Lombardia».