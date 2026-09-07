Fanno esplodere il bancomat e scappano coi soldi: è successo a Turbigo.

Fanno esplodere il bancomat e scappano coi soldi

Hanno riempito il bancomat di gas e poi l’hanno fatto esplodere. Colpo messo a segno dai ladri quello avvenuto la notte di sabato 5 settembre 2026 a Turbigo in via Allea. Nel cuore della notte i malviventi sono riusciti a far saltare in aria la struttura, scappando poi con i contanti (il bottino è ancora da quantificare).

Le indagini

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno passando al setaccio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.