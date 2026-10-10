E' successo questa notte in Piazza San Mauro; sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco

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Fanno esplodere il bancomat e scappano coi soldi: è successo nella notte a Buscate.

Fanno esplodere il bancomat e scappano coi soldi

Fanno esplodere il bancomat e scappano coi soldi. E’ quanto successo la notte di oggi, sabato 10 ottobre 2026, a Buscate. Intorno alle 2 si sono sentiti due forti boati provenire da Piazza San Mauro: a saltare in aria è stato appunto il distributore di contanti che si trovava nel centro del paese. I malviventi, che pare abbiano agito in gruppo, lo hanno riempito di gas per poi farlo saltare in aria.

Le indagini

Le indagini sono in corso e se ne stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Sul posto, oltre ai militari, anche i Vigili del fuoco. Il bottino è ancora da quantificare.

