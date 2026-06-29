SERVIZI

Estate Sicura, servizi per gli anziani che restano soli in città

Fino al 13 settembre attivo il progetto ideata dall’amministrazione comunale con le associazioni del territorio

Estate Sicura, servizi per gli anziani che restano soli in città

Rho · 29/06/2026 alle 17:27

di

Come ogni anno, con l’arrivo dell’Estate torna «Estate Sicura 2026» il tradizionale servizio messo a punto dall’amministrazione comunale di Rhocon la collaborazione di diverse associazioni cittadine.

Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, servizi di trasporto basta comporre il numero 02.93332.777

Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, servizi di trasporto, componendo il numero 02.93332.777, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 le persone con più di 65 anni e quelle non autosufficienti potranno contattare gli operatori e, dialogando con loro, accedere a diversi servizi. «L’attenzione ad anziani e disabili è costante lungo tutto l’anno ma in estate viene dedicata ulteriore cura ai più fragili, a tutela della loro salute e del loro benessere – spiegano il Sindaco e assessore alla Salute Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Chi vive solo o accudito da persone che gli forniscono qualche forma di assistenza non esiti a chiamare.

“Con Estate Sicura vogliamo garantire che nessuno si senta isolato”

Con Estate Sicura vogliamo garantire che nessuno si senta isolato e possiamo farlo grazie a realtà che ci aiutano a fornire un prezioso sostegno alla comunità: un immenso grazie va a tutti i volontari che scelgono, anche in un momento di riposo e vacanza, di donare il loro tempo a favore di chi è solo» Come ogni anno si potranno ricevere pasto a domicilio; servizio di assistenza domiciliare – igiene personale; pasto al centro sociale potenziato «Stella Polare»; servizio di trasporto per «Stella Polare»; consegna a domicilio di spesa e farmaci; trasporto per visite esami e terapie.

Tanti servizi a disposizione di chi resterà solo in città nei mesi estivi

A essere coinvolti nella organizzazione dei servizi, oltre al Comune di Rho, ci sono il gruppo di protezione civile COR, Fili d’argento, #Oltreiperimetri, Solimai, Cooperho, Sercop, Sociosfera, Anteas, Il Grappolo. Non solo servizi inseriti nel progetto «Estate Sicura 2026» durante l’estate i volontari dei Centri anziani di Passirana, Terrazzano, Mazzo e del Crar porteranno avanti le consuete attività di socialità e incontro. Fili d’argento continuerà la sua azione di accompagnamento per esami e visite, richiesta ricette, senza interrompere mai l’accompagnamento a chi è solo, come anche i volontari di Solimai e dei progetti di #Oltreiperimetri.

Tu cosa ne pensi?