Estate Sicura, servizi per gli anziani che restano soli in città

Come ogni anno, con l’arrivo dell’Estate torna «Estate Sicura 2026» il tradizionale servizio messo a punto dall’amministrazione comunale di Rhocon la collaborazione di diverse associazioni cittadine.

Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, servizi di trasporto basta comporre il numero 02.93332.777

Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, servizi di trasporto, componendo il numero 02.93332.777, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 le persone con più di 65 anni e quelle non autosufficienti potranno contattare gli operatori e, dialogando con loro, accedere a diversi servizi. «L’attenzione ad anziani e disabili è costante lungo tutto l’anno ma in estate viene dedicata ulteriore cura ai più fragili, a tutela della loro salute e del loro benessere – spiegano il Sindaco e assessore alla Salute Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Chi vive solo o accudito da persone che gli forniscono qualche forma di assistenza non esiti a chiamare.

“Con Estate Sicura vogliamo garantire che nessuno si senta isolato”

Con Estate Sicura vogliamo garantire che nessuno si senta isolato e possiamo farlo grazie a realtà che ci aiutano a fornire un prezioso sostegno alla comunità: un immenso grazie va a tutti i volontari che scelgono, anche in un momento di riposo e vacanza, di donare il loro tempo a favore di chi è solo» Come ogni anno si potranno ricevere pasto a domicilio; servizio di assistenza domiciliare – igiene personale; pasto al centro sociale potenziato «Stella Polare»; servizio di trasporto per «Stella Polare»; consegna a domicilio di spesa e farmaci; trasporto per visite esami e terapie.

Tanti servizi a disposizione di chi resterà solo in città nei mesi estivi

A essere coinvolti nella organizzazione dei servizi, oltre al Comune di Rho, ci sono il gruppo di protezione civile COR, Fili d’argento, #Oltreiperimetri, Solimai, Cooperho, Sercop, Sociosfera, Anteas, Il Grappolo. Non solo servizi inseriti nel progetto «Estate Sicura 2026» durante l’estate i volontari dei Centri anziani di Passirana, Terrazzano, Mazzo e del Crar porteranno avanti le consuete attività di socialità e incontro. Fili d’argento continuerà la sua azione di accompagnamento per esami e visite, richiesta ricette, senza interrompere mai l’accompagnamento a chi è solo, come anche i volontari di Solimai e dei progetti di #Oltreiperimetri.