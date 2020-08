Esposto del Codacons alla Procura per i ritardi sui tamponi

Un esposto alla Procura della Repubblica: a presentarlo è il Codacons per i ritardi della Regione nel predisporre il sistema dei tamponi per chi rientra in Lombardia attraverso gli aeroporti

Roma meglio di Milano: e si fa un esposto

Se negli scali di Fiumicino e Ciampino di Roma il test per il Coronavirus si fa già in aeroporto, ciò non accade negli scali lombardi, per cui la Direzione generale del Welfare ha annunciato di essere al lavoro per allestire il necessario entro mercoledì e quindi, almeno per Malpensa, di farli partire da giovedì.