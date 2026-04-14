Entri in posta per pagare un bollettino e ti “regalano” un corso di facilitazione digitale da fare allo sportello

Quattrocento uffici in tutta la Regione, 120 in provincia di Milano, tra cui quello di via Serra a Rho. Si chiama Fadi, Facilitazione digitale, il progetto siglato da Poste Italiane e Regione Lombardia. Un servizio gratuito a disposizione dei clienti che entrando negli uffici postali possono accedere a corsi gratuiti legati al mondo digitale.

Dal mondo dei social alle truffe, dalla posta elettronica all’intelligenza artificiale, sono solamente alcuni dei corsi

Dal mondo dei social alle truffe, dalla posta elettronica all’intelligenza artificiale, questi sono solamente alcuni dei corsi, della durata da 3 a 5 minuti, che si trovano agli sportelli degli uffici postali, in questo caso in quello di Rho Centro. «L’obiettivo è quello di favorire l’accrescimento delle competenze digitali diffuse per un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivare l’uso dei servizi online – spiega Antonio Ferrara direttore dell’ufficio postale di Rho Centro – Il servizio di assistenza e formazione è gratuito e rivolto a coloro che hanno necessità di ricevere supporto per migliorare le competenze di base nell’uso del pc, smartphone e tablet; effettuare pagamenti digitali; utilizzare in sicurezza Internet ed e-mail; App; accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione o attivare e gestire identità digitali, quali lo Spid.»

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma il proprio ruolo di presidio capillare sul territorio

Il progetto rientra nei servizi di facilitazione digitale, che attuano la misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Progetto che ha preso il via nelle scorse settimane e ha già fatto registrare numeri da record con cittadini in fila per ricevere cuffie e tablet dove effettuare, insieme all’incaricato delle Poste il corso di fomazione. «Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma il proprio ruolo di presidio capillare sul territorio e di facilitatore dell’innovazione mettendo a disposizione competenze e infrastrutture per sostenere la modernizzazione del sistema paese – spiega il direttore Ferrara – Tutte le sedi coinvolte nel progetto sono state dotate di un tablet e di cuffiette audio usa e getta, strumenti che vengono messi a disposizione della clientela per poter ricevere assistenza e formazione.»

Gli uffici postali di Rhodense e Bollatese dove è possibile effettuare i corsi

Per quanto riguarda la zona del rhodense e del bollatese gli uffici coinvolti in questo importante progetto sono: Arese, Baranzate, Barbaiana di Lainate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano, Rho, Senago, Settimo Milanese.