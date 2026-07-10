La celebre band italiana ha entusiasmato il pubblico del festival all'Isola del Castello; stasera toccherà a Subsonica, Casino Royale e Tära

Elio e le Storie Tese fanno ballare il pubblico del “Rugby Sound 2026”: successo per la quinta serata del festival all’Isola del Castello di Legnano.

Elio e le Storie Tese fanno ballare il pubblico del “Rugby Sound 2026”.

“Rugby Sound 2026”: la quinta serata in programma ha visto protagonista la famosa band Elio e le Storie Tese che ha portato al festival all’Isola del Castello di Legnano il suo “Tour à la carte”. Vestiti da cuochi, i membri della band hanno trasportato il pubblico proponendo tutti i loro successi in questi oltre 30 anni di carriera. Qualche esempio? “John Holmes (Una vita per il cinema”), “Servi della gleba”, “Il vitello dai piedi di balsa” e “La terra dei cachi” solo per citarne alcune. In apertura del concerto, sul palco anche i ragazzi di PizzAut che saranno presenti con le loro pizze per tutta la durata del festival.

(Foto by Rugby Sound):



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Stasera Subsonica e Casino Royale

Il festival prosegue anche questa sera: il palco sarà tutto per i Subsonica insieme a Casino Raoyale e Tära.