Educazione finanziaria nelle scuole

Proseguono i progetti per contrastare il gioco d’azzardo patologico organizzati dall’Amministrazione comunale di Rho.

Nei giorni scorsi sono partiti i corsi di educazione finanziaria che vedono coinvolto il professor Claudio Mariani in alcune scuole superiori rhodensi. Claudio Mariani è un educatore finanziario ed è responsabile dell’Azione Debito del progetto #Oltreiperimetri a Rho, promosso da Fondazione Cariplo. Svolge percorsi di educazione finanziaria per cittadini su budgeting, indebitamento, protezione e previdenza, oltre a gestire lo sportello per il sovraindebitamento.

I corsi per gli studenti delle superiori, realizzati grazie all’assessorato alla Legalità guidato da Nicola Violante (nella foto), nascono dall’idea di promuovere tra i ragazzi scelte consapevoli in ambito economico-finanziario, di aiutarli a imparare a gestire il denaro e di prevenire comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo, evitando di disperdere denaro in giochi online o di altro genere.

«Prosegue il percorso avviato su molti fronti, mantenendo grande attenzione alle scuole, il cui ruolo in questo progetto è di offrire ai ragazzi strumenti per interpretare la realtà economica, contrastare l’attrattività del gioco d’azzardo con la conoscenza e la consapevolezza e collaborare con le famiglie del territorio in un’ottica preventiva Il professor Mariani spazierà su diverse tematiche, toccando anche quelle legate alla diffusione di vari giochi online che si configurano come gioco d’azzardo e sottraggono ai ragazzi parecchie risorse. Le lezioni serviranno anche a insegnare a considerare il valore del denaro, non sempre così chiaro ai giovanissimi».